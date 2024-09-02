Леонид Анфимов: Выборы в Азербайджане прошли на высоком уровне

В Азербайджане были обеспечены все необходимые условия для проведения внеочередных парламентских выборов на высоком уровне.

В Азербайджане были обеспечены все необходимые условия для проведения внеочередных парламентских выборов на высоком уровне.

Как передает Report, об этом Анфимов сказал на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили слаженную работу избирательных комиссий и почти отсутствие нарушений. "Была спокойная, слаженная работа избирательных комиссий, и практически отсутствовали нарушения. Органы власти обеспечили все условия для проведения выборов на высоком уровне", - сказал он.

По его словам, в день выборов наблюдатели от СНГ посетили большое число избирательных участков в 16 городах и районах Азербайджана, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, городах Баку, Гянджа, Ханкенди, Шуша, Агдам.

"Голосование проходило в спокойной обстановке, организованно и прозрачно. Были зарегистрированы единичные инциденты с представителями оппозиционных партий, несогласных с ходом голосования на некоторых избирательных участках", - сказал Анфимов.