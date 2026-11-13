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    Венесуэла начала военную операцию на границе с Колумбией

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 06:00
    Венесуэла начала военную операцию на границе с Колумбией

    Вооруженные силы Венесуэлы проводят военную операцию "Суверенитет и мир" в приграничном с Колумбией штате Апуре с целью усиления контроля над государственной границей и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

    Как передает Report, об этом сообщило Стратегическое оперативное командование Национальных боливарианских вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) на своей странице в X.

    Согласно заявлению, операция проводится в соответствии с распоряжениями исполнительной власти страны. Военные подразделения развернуты в приграничных районах штата Апуре, который имеет протяженную сухопутную и речную границу с колумбийскими департаментами Араука и Вичада.

    В командовании подчеркнули, что усиление военного присутствия направлено на обеспечение государственного контроля над территорией, защиту суверенитета страны и противодействие незаконным вооруженным группировкам. Особое внимание уделяется укреплению оперативных баз в приграничной зоне.

    Отмечается, что сложный рельеф местности, многочисленные реки и труднопроходимые джунгли создают благоприятные условия для деятельности преступных группировок, которые используют приграничные районы для незаконного пересечения границы, организации нарколабораторий, перевалочных пунктов и подпольных взлетно-посадочных полос.

    В рамках операции венесуэльские военнослужащие осуществляют непрерывное патрулирование, ликвидируют лагеря незаконных вооруженных формирований, перекрывают маршруты контрабанды и принимают меры по нейтрализации угроз региональной безопасности.

    Военная операция Венесуэла
    Venesuela Kolumbiya ilə sərhəddə hərbi əməliyyata başlayıb
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