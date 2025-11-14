Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Мингячевир посетила местную гребную базу.

Как передает Report, ей представили подробную информацию о деятельности Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", созданного на берегу реки Кура, его инфраструктуре, подготовке спортсменов и достигнутых результатах.

Отмечается, что центр "Кюр" является одной из уникальных гребных баз в Европе и странах СНГ. Он служит одной из ключевых тренировочных площадок для национальной сборной по гребным видам спорта. Здесь созданы условия, соответствующие современным стандартам.

Во время встречи обсуждались вопросы привлечения молодежи к здоровому образу жизни, популяризации гребных видов спорта и дальнейшего развития спортивной инфраструктуры региона.

Лейла Алиева также наблюдала за тренировочным процессом и пообщалась со спортсменами в неформальной обстановке.