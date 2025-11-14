Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:03
    Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Мингячевир посетила местную гребную базу.

    Как передает Report, ей представили подробную информацию о деятельности Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", созданного на берегу реки Кура, его инфраструктуре, подготовке спортсменов и достигнутых результатах.

    Отмечается, что центр "Кюр" является одной из уникальных гребных баз в Европе и странах СНГ. Он служит одной из ключевых тренировочных площадок для национальной сборной по гребным видам спорта. Здесь созданы условия, соответствующие современным стандартам.

    Во время встречи обсуждались вопросы привлечения молодежи к здоровому образу жизни, популяризации гребных видов спорта и дальнейшего развития спортивной инфраструктуры региона.

    Лейла Алиева также наблюдала за тренировочным процессом и пообщалась со спортсменами в неформальной обстановке.

    Лента новостей