İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşüb

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:49
    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşüb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Mingəçevir şəhərinə səfəri çərçivəsində avarçəkmə bazası ilə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, Leyla Əliyevaya Kür çayı üzərində salınmış "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzinin fəaliyyəti, burada yaradılan infrastruktur, idmançıların hazırlıq prosesi və qazanılan nailiyyətlər barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzi Avropada, eləcə də MDB məkanında bənzəri olmayan avarçəkmə bazalarından biridir.

    Mərkəz avarçəkmə idman növü üzrə milli komandanın əsas hazırlıq bazalarından biri kimi fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif yaş qruplarına aid idmançıların peşəkar səviyyədə məşq etmələri üçün müasir standartlara cavab verən şərait yaradılıb, zəruri infrastruktur, idman avadanlıqları və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən sistemlər təmin olunub.

    Görüş zamanı həmçinin gənclərin sağlam həyat tərzinə cəlb olunması, avarçəkmə idman növünün daha geniş təşviqi və regionda idman infrastrukturunun gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlər diqqətə çatdırılıb.

    Leyla Əliyeva avarçəkmə üzrə məşq prosesini izləyib və idmançılarla səmimi söhbət edib.

    Son xəbərlər

    12:57

    ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşub

    İnfrastruktur
    12:57

    Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayır

    Digər
    12:52

    "Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxır

    Futbol
    12:51

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    12:49
    Foto

    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşüb

    Daxili siyasət
    12:43

    Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik

    Region
    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti