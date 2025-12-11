İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İrandan Azərbaycana 53 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:11
    İrandan Azərbaycana 53 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 53 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report" Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 53 kiloqram 250 qram narkotik vasitənin və 1450 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbinin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş kompleks sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı – 1991-ci il təvəllüdlü Sadıqov Amil Vidadi oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, uçuş aparatı vasitəsilə sərhəd xəttinə yaxın əraziyə atılmış ümumi çəkisi 9 kiloqram 760 qram narkotik vasitə marixuana və 450 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbi aşkar olunaraq götürülüb.

    İlkin dindirmə zamanı saxlanılan şəxs həmin əraziyə narkotik vasitəni götürmək məqsədilə gəldiyini etiraf edib.

    Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində dekabrın ayının 7-də 20 kiloqram 240 qram narkotik vasitə (19 kq 180 qram marixuana, 1060 qram metamfetamin), dekabrın 9-da isə 23 kiloqram 250 qram narkotik vasitə marixuana və 1000 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbi aşkar edilib.

    Faktlar üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    DSX Azərbaycan İran narkotik
