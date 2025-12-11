Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сотрудники Лянкяранского погранотряда пресекли контрабанду более 53 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 12:49
    Сотрудники Лянкяранского погранотряда пресекли попытку контрабанды нескольких партий наркотиков из Ирана – всего более 53 кг.

    Как сообщили Report в ГПС, в рамках трех операций пограничники предотвратили ввоз 53 кг 250 г наркотических веществ и 1 450 таблеток метадона M-40.

    В частности, был задержан гражданин Азербайджана 34-летний Амиль Садыгов. 9 кг 760 г марихуаны и 450 таблеток метадона были сброшены в приграничную зону с помощью беспилотника, и задержанный пришел забрать груз. На допросе он признал это.

    Кроме того, в ходе недавних операций на этом же направлении 7 декабря были обнаружены 20 кг 240 г наркотиков (19 кг 180 г марихуаны и 1 060 г метамфетамина), а 9 декабря - 23 кг 250 г марихуаны и 1 000 таблеток метадона М-40.

    По фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.

