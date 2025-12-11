İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatının istehsal həcmi açıqlanıb

    ASK
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:12
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatının istehsal həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 344 milyon 361 min 200 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalı 2,7 % azalıb.

    Bunun 190 milyon 588 min 600 manatı bitkiçilik sahəsi üzrə, 153 milyon 772 min 600 manatı isə heyvandarlıq sahəsi üzrə olub.

