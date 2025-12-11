Naxçıvanda kənd təsərrüfatının istehsal həcmi açıqlanıb
ASK
- 11 dekabr, 2025
- 12:12
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 344 milyon 361 min 200 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalı 2,7 % azalıb.
Bunun 190 milyon 588 min 600 manatı bitkiçilik sahəsi üzrə, 153 milyon 772 min 600 manatı isə heyvandarlıq sahəsi üzrə olub.
