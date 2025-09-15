Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 14:55
    Лейла Алиева поделилась публикацией с выставки в Nine Senses Art Center

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией с выставки, проходящей в Nine Senses Art Center.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Instaqram.

    Представляем данную публикацию: 

    Лейла Алиева выставка публикация
    Leyla Əliyeva "Nine Senses Art Center"dəki sərgiyə baxış keçirib

