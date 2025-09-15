Leyla Əliyeva "Nine Senses Art Center"dəki sərgiyə baxış keçirib
Daxili siyasət
- 15 sentyabr, 2025
- 14:52
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva "Nine Senses Art Center"dəki sərgiyə baxış keçirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı instaqram hesabında paylaşım edib.
Paylaşımı təqdim edirik:
Son xəbərlər
15:34
ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
15:30
Foto
İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
Foto
Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilibFərdi
15:23
Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunubASK
15:23
Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
15:11
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBQarabağ
15:09
Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcəkRegion
15:04
Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"Komanda
15:03