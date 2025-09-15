İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Leyla Əliyeva "Nine Senses Art Center"dəki sərgiyə baxış keçirib

    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:52
    Leyla Əliyeva Nine Senses Art Centerdəki sərgiyə baxış keçirib
    Leyla Əliyeva

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva "Nine Senses Art Center"dəki sərgiyə baxış keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı instaqram hesabında paylaşım edib.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu sərgi
    Лейла Алиева поделилась публикацией с выставки в Nine Senses Art Center

    Son xəbərlər

    15:34

    ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:24
    Foto

    Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    15:23

    Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunub

    ASK
    15:23

    Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:11
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    15:09

    Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcək

    Region
    15:04

    Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"

    Komanda
    15:03

    ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti