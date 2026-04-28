    28 апреля, 2026
    • 09:25
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки Ханскую мечеть

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках поездки в город Шеки посетили Ханскую мечеть.

    Как сообщает Report, в ходе посещения имам мечети Вугар Мамедов подробно проинформировал Лейлу Алиеву и Арзу Алиеву о комплексе Ханской мечети. Было сообщено, что Шекинская ханская мечеть, относящаяся к XVIII веку, является одним из важных религиозно-культурных и историко-архитектурных памятников города. Согласно историческим данным и надписям на здании мечети, она была построена Гаджи Мухаммедгусейн ханом.

    Отмечалось, что восстановительные работы в исторической Шекинской ханской мечети были осуществлены Фондом Гейдара Алиева. Также на территории комплекса мечети создан музей. В нем демонстрируются экспонаты, относящиеся к периоду Шекинского ханства, образцы материальной культуры, собранные из различных источников.

    Музей наглядно демонстрирует особое место создания и формирования Шекинского ханства в истории нашей национальной государственности.

    В завершение Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен в дар священный Коран.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva visit Sheki Khan's Mosque Complex

