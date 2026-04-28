    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəki şəhərinə səfər çərçivəsində Xan məscidini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət zamanı məscidin imamı Vüqar Məmmədov Leyla Əliyevaya və Arzu Əliyevaya Xan məscidi kompleksi barədə ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, XVIII əsrə aid olan Şəki Xan məscidi şəhərin mühüm dini-mədəni və tarixi-memarlıq abidələrindən biridir. Tarixi mənbələrə və abidə üzərindəki kitabələrə əsasən, məscid Hacı Məhəmmədhüseyn Xan tərəfindən inşa etdirilib.

    Qeyd olunub ki, tarixi Şəki Xan məscidində bərpa işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Eləcə də məscid kompleksinin ərazisində muzey yaradılıb. Muzeydə Şəki xanlığı dövrünə aid eksponatlar, müxtəlif mənbələrdən toplanmış maddi-mədəniyyət nümunələri nümayiş olunur.

    Muzey Şəki xanlığının yaranması və formalaşması tarixini, eləcə də onun milli dövlətçilik tariximizdə xüsusi yerini əyani şəkildə nümayiş etdirir.

    Sonda Leyla Əliyevaya və Arzu Əliyevaya "Qurani-Kərim" hədiyyə olunub.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şəkidə Xan məscidini ziyarət ediblər
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки Ханскую мечеть
    Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva visit Sheki Khan's Mosque Complex

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    16:46

    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    16:40

    Elektron xidmətlər üzrə tənzimləyici pilot layihələrin həyata keçirilməsi qaydaları təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti