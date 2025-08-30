    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр

    Внутренняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 15:09
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа центра Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр.

    Как сообщает Report, соответствующую публикацию Арзу Алиева сделала на своей странице в инстаграме.

    Лейла Алиева   Арзу Алиева   Фонд Гейдара Алиева   IDEA   Бакинский медиа центр   Национальный онкологический центр  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar
    Английская версия Английская версия
    Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visit National Oncological Center

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей