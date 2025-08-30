    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

    Daxili siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 15:01
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Arzu Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində paylaşım edib.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Leyla Əliyeva   Milli Onkologiya Mərkəzi   Arzu Əliyeva  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva visit National Oncological Center

