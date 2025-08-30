Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar
Daxili siyasət
- 30 avqust, 2025
- 15:01
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Arzu Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində paylaşım edib.
Paylaşımı təqdim edirik:
Son xəbərlər
16:27
Anar Quliyev: "Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatı çox yüksək səviyyədə təşkil olundu"Fərdi
16:11
Almaniya Avropa Komissiyasının İsrailə qarşı sanksiyalar barədə təklifini rədd edirDigər ölkələr
16:09
Azərbaycan meyvə-tərəvəz idxalını və ixracını artırıbBiznes
16:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çində işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:41
Nigeriyada qayıq batıb, 13 nəfər ölüb, 20-dən çox insan itkin düşübDigər ölkələr
15:35
Azərbaycanda tikinti icazələri daha əlçatan olacaqİnfrastruktur
15:34
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 %-dən çox artıbMaliyyə
15:30
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "UEFA Çempionlar Liqasının ilk iki matçında futzalçılar bütün tapşırıqları yerinə yetirdi"Futbol
15:26