    Кянану Сеидову и Агамиру Султанову присвоены звания генерал-лейтенанта

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:20
    Кянану Сеидову и Агамиру Султанову присвоены звания генерал-лейтенанта

    Генерал-майору Кянану Алигусейн оглу Сеидову присвоено высшее воинское звание "генерал-лейтенант".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, генерал-майору Агамиру Азизхан оглу Султанову также присвоено высшее воинское звание "генерал-лейтенант".

