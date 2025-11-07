İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Kənan Seyidov və Ağamir Sultanova general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:13
    Kənan Seyidov və Ağamir Sultanova general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib

    General-mayor Kənan Əlihüseyn oğlu Seyidova "general-leytenant" ali hərbi rütbəsi verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, general-mayor Ağamir Əzizxan oğlu Sultanova da "general-leytenant" ali hərbi rütbəsi verilib.

