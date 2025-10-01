Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты
Внутренняя политика
01 октября, 2025
- 12:05
В деятельности прокуратуры Азербайджана имеются определенные недочеты.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на мероприятии по случаю 107-й годовщины образования органов прокуратуры Азербайджана.
Он подчеркнул, что ведется работа по устранению имеющихся недостатков.
