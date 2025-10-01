Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 12:05
    В деятельности прокуратуры Азербайджана имеются определенные недочеты.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев на мероприятии по случаю 107-й годовщины образования органов прокуратуры Азербайджана.

    Он подчеркнул, что ведется работа по устранению имеющихся недостатков.

