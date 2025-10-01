Kamran Əliyev: Prokurorluğun fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar var
Daxili siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 11:59
Prokurorluğun fəaliyyətində müəyyən nöqsan və qüsurlar var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 1 Oktyabr Azərbaycan prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.
O, prokurorluq orqanlarının fəaliyyətindəki mövcud nöqsanların aradan qaldırılması üzərində işlədiklərini vurğulayıb.
