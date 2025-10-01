İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Kamran Əliyev: Prokurorluğun fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar var

    Daxili siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:59
    Kamran Əliyev: Prokurorluğun fəaliyyətində müəyyən nöqsanlar var
    Kamran Əliyev

    Prokurorluğun fəaliyyətində müəyyən nöqsan və qüsurlar var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 1 Oktyabr Azərbaycan prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    O, prokurorluq orqanlarının fəaliyyətindəki mövcud nöqsanların aradan qaldırılması üzərində işlədiklərini vurğulayıb.

    Baş prokuror Kamran Əliyev fəaliyyət nöqsan
    Кямран Алиев: В деятельности прокуратуры имеются определенные недочеты

