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Кямран Алиев: Мы должны своевременно реагировать на нарушение закона

Кямран Алиев: Мы должны своевременно реагировать на нарушение закона “Мы внимательно следим за информацией в СМИ. Постоянно стараемся информировать общество при условии сохранения тайны следствия”.
Внутренняя политика
10 августа 2022 г. 10:53
Кямран Алиев: Мы должны своевременно реагировать на нарушение закона

“Мы внимательно следим за информацией в СМИ. Постоянно стараемся информировать общество при условии сохранения тайны следствия”.

Как сообщает Report, об этом сказал генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев на сегодняшней конференции, организованной Генпрокуратурой на тему ”Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы медиа и усиливающегося влияния социальных сетей“.

По его словам, во время Отечественной войны представители СМИ проявили героизм: “Журналисты доносили азербайджанские реалии до всего мира”.

Генпрокурор отметил, что все служат Азербайджанскому государству: “Наша цель состоит в том, чтобы провести обсуждения в равных условиях, чтобы добиться результатов в связи с некоторыми возникшими проблемами. Наша цель - устранить возникшие пустоты.

Прокуратура Азербайджана предпринимала и впредь будет предпринимать решительные шаги по действиям, направленным на безопасность и обороноспособность государства. Мы должны своевременно реагировать на нарушение закона. Некоторые предупреждения агрессивно воспринимаются пользователями социальных сетей".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Qanun pozuntularına vaxtında müdaxilə etməliyik"

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