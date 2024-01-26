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Конфедерация: За предвзятостью ПАСЕ стоят азербайджанофобия и исламофобия

Конфедерация: За предвзятостью ПАСЕ стоят азербайджанофобия и исламофобия За предвзятостью Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану стоят азербайджанофобия и исламофобия, а также коррупция и взяточничество европейских депутатов.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 18:10
Конфедерация: За предвзятостью ПАСЕ стоят азербайджанофобия и исламофобия

За предвзятостью Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану стоят азербайджанофобия и исламофобия, а также коррупция и взяточничество европейских депутатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Исполнительным комитетом Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

"Это решение и мотивы его принятия совершенно безосновательны, это прямое продолжение двойных стандартов и предвзятого подхода, который демонстрировался в отношении нашей страны на протяжении многих лет. Коварная политика ПАСЕ и подобных институтов известна азербайджанскому обществу и мировому сообществу уже давно. Деятельность организации практически построена на корыстных интересах ряда государств и стала инструментом политического давления в их руках", - говорится в заявлении Конфедерации касательно решения ПАСЕ не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

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