Конфедерация: За предвзятостью ПАСЕ стоят азербайджанофобия и исламофобия

За предвзятостью Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану стоят азербайджанофобия и исламофобия, а также коррупция и взяточничество европейских депутатов.

За предвзятостью Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Азербайджану стоят азербайджанофобия и исламофобия, а также коррупция и взяточничество европейских депутатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Исполнительным комитетом Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

"Это решение и мотивы его принятия совершенно безосновательны, это прямое продолжение двойных стандартов и предвзятого подхода, который демонстрировался в отношении нашей страны на протяжении многих лет. Коварная политика ПАСЕ и подобных институтов известна азербайджанскому обществу и мировому сообществу уже давно. Деятельность организации практически построена на корыстных интересах ряда государств и стала инструментом политического давления в их руках", - говорится в заявлении Конфедерации касательно решения ПАСЕ не утверждать полномочия азербайджанской делегации.