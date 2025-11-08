Концерт по случаю Дня Победы в Гяндже завершился грандиозным фейерверком
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 22:59
В Гяндже по случаю 8 Ноября - Дня Победы был проведен концерт, который завершился грандиозным фейерверком.
Как сообщает западное бюро Report, в рамках программы, организованной на центральной площади города, деятели культуры исполнили песни и танцы.
Концерт посмотрели официальные лица, представители общественности, жители города.
В завершение по случаю Дня Победы был устроен фейерверк.
