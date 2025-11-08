Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Концерт по случаю Дня Победы в Гяндже завершился грандиозным фейерверком

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 22:59
    Концерт по случаю Дня Победы в Гяндже завершился грандиозным фейерверком

    В Гяндже по случаю 8 Ноября - Дня Победы был проведен концерт, который завершился грандиозным фейерверком.

    Как сообщает западное бюро Report, в рамках программы, организованной на центральной площади города, деятели культуры исполнили песни и танцы.

    Концерт посмотрели официальные лица, представители общественности, жители города.

    В завершение по случаю Дня Победы был устроен фейерверк.

    Гянджа концерт фейерверк День Победы
    Фото
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr edilmiş konsert keçirilib, atəşfəşanlıq olub

    Лента новостей