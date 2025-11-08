İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 22:38
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr edilmiş konsert keçirilib, atəşfəşanlıq olub

    Gəncə şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib, atəşfəşanlıq olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, mərkəzi meydanda təşkil olunmuş konsert proqramında mədəniyyət xadimlərinin və incəsənət nümayəndələrinin ifalarında rəqslər nümayiş edilib, vətənpərvərlik mahnıları səsləndirilib.

    Konsert proqramını rəsmi şəxslər, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhər sakinləri izləyib.

    Sonda Zəfər Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub.

    Концерт по случаю Дня Победы в Гяндже завершился грандиозным фейерверком

