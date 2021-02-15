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Компартия Китая передаст безвозмездно ПЕА 10 тысяч доз вакцин

Компартия Китая передаст безвозмездно ПЕА 10 тысяч доз вакцин Между ПЕА и Коммунистической партией Китая существуют тесные отношения сотрудничества
Внутренняя политика
15 февраля 2021 г. 12:01
Компартия Китая передаст безвозмездно ПЕА 10 тысяч доз вакцин

Учитывая тесные дружеские и партнерские отношения между Коммунистической партией Китая (КПК) и партией "Ени Азербайджан" (ПЕА), а также особое отношение к Азербайджану, Центральным комитетом КПК было принято решение о предоставлении ПЕА 10 тысяч доз вакцины.

Об этом сообщил завотделом Управления международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Чен Дженкун.

Представитель ЦК КПК отметил, что вакцины будут поставляться партии "Новый Азербайджан" безвозмездно, и при необходимости количество доз можно будет увеличить.

Между ПЕА и Коммунистической партией Китая существуют тесные отношения сотрудничества, которые длятся более 20 лет. Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, фундамент которых был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, за прошедшие годы прошли большой путь развития.

Китайская Народная Республика воспринимаемая как стратегический партнер Азербайджана, всегда на всех уровнях отстаивала принцип территориальной целостности нашей страны. Отношения стратегического партнерства между нашими странами создали благоприятные условия для создания и динамичного развития связей между партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая.

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Версия на азербайджанском языке Çin Kommunist Partiyası YAP-a 10 min doza vaksin göndərir

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