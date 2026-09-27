Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов

Коллектив Министерства культуры Азербайджана, руководители ведущих культурных учреждений, известные деятели отрасли посетили парк Победы по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

Об этом Report сообщили в Минкультуры.

Отмечается, что они возложили цветы к памятнику Победы, почтив память героев-шехидов, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана.