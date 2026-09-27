Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 18:56
Коллектив Министерства культуры Азербайджана, руководители ведущих культурных учреждений, известные деятели отрасли посетили парк Победы по случаю 27 Сентября - Дня памяти.
Об этом Report сообщили в Минкультуры.
Отмечается, что они возложили цветы к памятнику Победы, почтив память героев-шехидов, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана.
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