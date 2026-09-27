Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 18:56
    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов

    Коллектив Министерства культуры Азербайджана, руководители ведущих культурных учреждений, известные деятели отрасли посетили парк Победы по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

    Об этом Report сообщили в Минкультуры.

    Отмечается, что они возложили цветы к памятнику Победы, почтив память героев-шехидов, павших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов
    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов
    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов

    Министерство культуры Азербайджана 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib
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