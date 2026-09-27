Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 18:50
Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi, aparıcı mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri, ölkəmizin tanınmış mədəniyyət xadimləri Zəfər parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.
Nazirliyin kollektivi, mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri, mədəniyyət xadimləri abidənin girişindəki xatirə daşının önünə gül dəstələri qoyub, qəhrəman Vətən övladlarının ölməz ruhları qarışında ehtiramlarını bildiriblər.
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