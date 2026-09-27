İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:50
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib

    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi, aparıcı mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri, ölkəmizin tanınmış mədəniyyət xadimləri Zəfər parkını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Nazirliyin kollektivi, mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri, mədəniyyət xadimləri abidənin girişindəki xatirə daşının önünə gül dəstələri qoyub, qəhrəman Vətən övladlarının ölməz ruhları qarışında ehtiramlarını bildiriblər.

    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi şəhidlərin xatirəsini yad edib

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Zəfər parkı
    Foto
    Коллектив Министерства культуры почтил память шехидов
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