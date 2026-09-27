Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:40
    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы

    Руководство и коллектив Министерства энергетики, в том числе Агентства по регулированию энергетических вопросов и Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили памятник Победы.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    К памятнику были возложены цветы, почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины. С глубоким уважением вновь вспомнили славный боевой путь шехидов и их беспримерную самоотверженность перед Родиной.

    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы
    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы
    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы
    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы
    27 Сентября – День памяти Министерство энергетики
    Фото
    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
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    Energy Ministry staff visit Victory Monument
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