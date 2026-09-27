Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы

Руководство и коллектив Министерства энергетики, в том числе Агентства по регулированию энергетических вопросов и Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, в связи с 27 сентября - Днём памяти посетили памятник Победы.

Об этом сообщили Report в министерстве.

К памятнику были возложены цветы, почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины. С глубоким уважением вновь вспомнили славный боевой путь шехидов и их беспримерную самоотверженность перед Родиной.