Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 14:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Energetika Nazirliyinin, o cümlədən Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Şəhidlərin keçdiyi şərəfli döyüş yolu və Vətən qarşısında göstərdikləri misilsiz fədakarlıq bir daha dərin ehtiramla xatırlanıb.
Son xəbərlər
04:15
"Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcəkDigər ölkələr
03:42
Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
03:05
Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildiribDigər ölkələr
02:38
Xəzər dənizində zəlzələ baş veribHadisə
02:17
Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
01:52
ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilərDigər ölkələr
01:25
Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıbDigər ölkələr
01:04
ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılırDigər ölkələr
00:53