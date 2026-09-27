İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:38
    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib

    Energetika Nazirliyinin, o cümlədən Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Şəhidlərin keçdiyi şərəfli döyüş yolu və Vətən qarşısında göstərdikləri misilsiz fədakarlıq bir daha dərin ehtiramla xatırlanıb.

    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Energetika Nazirliyi və tabeli qurumların kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Energetika Nazirliyi Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi
    Foto
    Коллектив Минэнерго посетил памятник Победы
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    Energy Ministry staff visit Victory Monument
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