Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

Коллектив Министерства экономики Азербайджана побывал в парке Победы в Баку по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, представители ведомства возложили цветы к памятнику Победы, почтив память шехидов Отечественной войны.

"Прошло шесть лет с начала 44-дневной Отечественной войны, в которой под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала историческую победу. 27 сентября - День памяти является символом глубокого уважения к священной памяти наших героев-шехидов", - говорится в сообщении ведомства.