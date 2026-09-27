Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 18:13
Коллектив Министерства экономики Азербайджана побывал в парке Победы в Баку по случаю 27 Сентября - Дня памяти.
Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, представители ведомства возложили цветы к памятнику Победы, почтив память шехидов Отечественной войны.
"Прошло шесть лет с начала 44-дневной Отечественной войны, в которой под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала историческую победу. 27 сентября - День памяти является символом глубокого уважения к священной памяти наших героев-шехидов", - говорится в сообщении ведомства.
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