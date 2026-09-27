Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 18:13
    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

    Коллектив Министерства экономики Азербайджана побывал в парке Победы в Баку по случаю 27 Сентября - Дня памяти.

    Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, представители ведомства возложили цветы к памятнику Победы, почтив память шехидов Отечественной войны.

    "Прошло шесть лет с начала 44-дневной Отечественной войны, в которой под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала историческую победу. 27 сентября - День памяти является символом глубокого уважения к священной памяти наших героев-шехидов", - говорится в сообщении ведомства.

    27 Сентября – День памяти Министерство экономики Азербайджана
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    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
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