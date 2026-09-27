İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:11
    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Anım Günündə Zəfər Parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub, Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun tarixi qələbə qazandığı Vətən müharibəsinin başlanmasından altı il ötür. 27 sentyabr - Anım Günü qəhrəman şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsinə dərin ehtiramın rəmzidir.

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi
    Foto
    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:13

    Serbiya Prezidenti vəzifəsindən istefa verib

    Digər ölkələr
    22:10

    Vuçiç: Görünür, prezidentlikdən baş nazirə keçmək hamıya olar, yalnız mənə yox

    Digər ölkələr
    22:06

    Abbas Əraqçi: İran ABŞ ilə diplomatik əlaqələrə ümid edir

    Region
    21:46

    Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm

    Digər ölkələr
    21:26

    Türkiyədə mikroavtobusla minik avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Region
    21:11
    Foto

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    20:59
    Foto

    Türkiyə və Özbəkistan hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki zəfəri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    20:47
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Anım günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    20:33
    Foto

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kollektivi şəhidləri anıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti