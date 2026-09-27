İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 18:11
İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Anım Günündə Zəfər Parkını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub, Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun tarixi qələbə qazandığı Vətən müharibəsinin başlanmasından altı il ötür. 27 sentyabr - Anım Günü qəhrəman şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsinə dərin ehtiramın rəmzidir.
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