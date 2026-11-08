Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы"

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 17:35
    Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент Арка Победы

    Коллектив Министерства экономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы".

    Как сообщает Report, по случаю Дня Победы сотрудники министерства посетили монумент "Арка Победы", почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, возложили к монументу венок и цветы.

    Отметим, что День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года:

    "С Днем Победы!"

    Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент Арка Победы
    Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент Арка Победы
    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы Министерство экономики Азербайджана
    Фото
    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edib
    Фото
    Staff of Azerbaijan's Economy Ministry visit Victory Arch monument
    44 filmi
    44 filmi

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