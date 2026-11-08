Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы"
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 17:35
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Коллектив Министерства экономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы".
Как сообщает Report, по случаю Дня Победы сотрудники министерства посетили монумент "Арка Победы", почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, возложили к монументу венок и цветы.
Отметим, что День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года:
"С Днем Победы!"
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