Коллектив Минэкономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы"

Коллектив Министерства экономики Азербайджана посетил монумент "Арка Победы".

Как сообщает Report, по случаю Дня Победы сотрудники министерства посетили монумент "Арка Победы", почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, возложили к монументу венок и цветы.

Отметим, что День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года:

"С Днем Победы!"