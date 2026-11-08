İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 17:27
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İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər Günü münasibətilə Zəfər Tağı abidəsini ziyarət edərək, Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, abidənin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.
Qeyd edək ki, Zəfər Günü Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı Sərəncamla təsis edilib:
"Zəfər Bayramımız mübarək!".
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