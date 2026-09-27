Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 16:44
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы

    Коллектив Министерства экологии и природных ресурсов посетил парк Победы в Баку по случаю 27 сентября - Дня памяти.

    Как сообщили Report в ведомстве, они почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    К памятнику Победы были возложены цветы.

    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана 27 Сентября – День памяти
    Фото
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
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