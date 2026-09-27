İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:12
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.

    Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub.

    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
    Foto
    Коллектив Минэкологии посетил парк Победы
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