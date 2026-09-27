ETSN kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 16:12
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Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) kollektivi 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a ETSN-dən məlumat verilib.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub.
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