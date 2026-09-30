İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin qalibi Əlimurad Hacızadə: "Avarçəkmədə özünəinam vacibdir"

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 18:09
    Mingəçevir Reqatası-2026 turnirinin qalibi Əlimurad Hacızadə: Avarçəkmədə özünəinam vacibdir

    Avarçəkmə idman növündə özünəinam vacibdir.

    "Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin qalibi olan Əlimurad Hacızadə deyib.

    O, qarşıdakı planları haqqında danışıb:

    "Bu idman növündə özünəinam vacibdir. Qalib olduğuma görə çox sevinirəm. Qarşıdan "Prezident Kuboku" yarışı gəlir. Hazırlaşacağıq və yaxşı nəticə göstərməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, Ə.Hacızadə "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində akademik avarçəkmə üzrə 1 nəfərlik qayıqda 1000 metr məsafəyə yarışın qalibi adını qazanıb.

    Əlimurad Hacızadə Mingəçevir Reqatası-2026 Akademik avarçəkmə
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