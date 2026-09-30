"Mingəçevir Reqatası-2026" turnirinin qalibi Əlimurad Hacızadə: "Avarçəkmədə özünəinam vacibdir"
Fərdi
- 30 sentyabr, 2026
- 18:09
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Avarçəkmə idman növündə özünəinam vacibdir.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin qalibi olan Əlimurad Hacızadə deyib.
O, qarşıdakı planları haqqında danışıb:
"Bu idman növündə özünəinam vacibdir. Qalib olduğuma görə çox sevinirəm. Qarşıdan "Prezident Kuboku" yarışı gəlir. Hazırlaşacağıq və yaxşı nəticə göstərməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki, Ə.Hacızadə "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirində akademik avarçəkmə üzrə 1 nəfərlik qayıqda 1000 metr məsafəyə yarışın qalibi adını qazanıb.
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