Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 18:36
    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Победитель международной "Мингячевирской регаты-2026" Алимурад Гаджизаде поделился впечатлениями от турнира.

    Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, спортсмен рассказал журналистам о настрое на состязания и поделился планами на будущее:

    "В гребном спорте уверенность в себе имеет решающее значение. Очень рад, что стал победителем. Впереди соревнования за Кубок президента. Мы будем усердно готовиться, чтобы показать достойный результат".

    Напомним, что А. Гаджизаде завоевал золотую медаль международной "Мингячевирской регаты-2026", победив в соревнованиях по академической гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров.

    Алимурад Гаджизаде Мингячевирская регата
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    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

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