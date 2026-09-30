Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

Победитель международной "Мингячевирской регаты-2026" Алимурад Гаджизаде поделился впечатлениями от турнира.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, спортсмен рассказал журналистам о настрое на состязания и поделился планами на будущее:

"В гребном спорте уверенность в себе имеет решающее значение. Очень рад, что стал победителем. Впереди соревнования за Кубок президента. Мы будем усердно готовиться, чтобы показать достойный результат".

Напомним, что А. Гаджизаде завоевал золотую медаль международной "Мингячевирской регаты-2026", победив в соревнованиях по академической гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров.