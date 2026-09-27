Коллектив Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда посетил парк Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 20:40
В связи с 27 сентября - Днем памяти коллектив Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда посетил памятник Победы, установленный в парке Победы.
Об этом сообщили Report в фонде.
Сотрудники фонда почтили память шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность нашей страны и отдавших свои жизни, и возложили цветы к памятнику.
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