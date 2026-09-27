Коллектив Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда посетил парк Победы

В связи с 27 сентября - Днем памяти коллектив Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда посетил памятник Победы, установленный в парке Победы.

Об этом сообщили Report в фонде.

Сотрудники фонда почтили память шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность нашей страны и отдавших свои жизни, и возложили цветы к памятнику.