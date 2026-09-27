İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kollektivi şəhidləri anıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 20:33
    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kollektivi şəhidləri anıb

    27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kollektivi Zəfər parkında ucaldılmış Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan bildirilib.

    Fondun əməkdaşları ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına döyüşərək canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək, abidənin önünə gül dəstələri düzüblər.

    Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 27 Sentyabr - Anım Günü Zəfər parkı
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    Коллектив Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда посетил парк Победы
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