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    Коллегия МВД утвердила тарифы для охраняемых автостоянок

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 15:17
    Коллегия МВД утвердила тарифы для охраняемых автостоянок

    В Азербайджане утверждены размеры платы за доставку транспортных средств на охраняемые стоянки, находящиеся на балансе Министерства внутренних дел, и их последующее хранение.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией МВД Азербайджана.

    Ряд

    Наименование

    Единица измерения

    Сумма сбора (в манатах, включая НДС)

    1.

    Доставка транспортных средств на стоянки с помощью эвакуаторов

    число*рейс

    30

    2.

    Остановка транспортных средств на стоянках

    2.1.

    Ежедневная плата за стоянку 1 транспортного средства массой до 3,5 тонн (включая 3,5 тонны) на парковке

    число*дней

    2

    2.2.

    Ежедневная плата за стоянку 1 единицы транспортного средства массой от 3,5 тонн до 10 тонн (включительно) на парковке

    число*дней

    3

    2.3.

    Плата за ежедневную стоянку 1 транспортного средства массой свыше 10 тонн

    число*дней

    5
    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    DİN-in duracaqlarında avtomobillərin saxlanılma məbləği təsdiqlənib
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