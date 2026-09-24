Коллегия МВД утвердила тарифы для охраняемых автостоянок
- 24 сентября, 2026
- 15:17
В Азербайджане утверждены размеры платы за доставку транспортных средств на охраняемые стоянки, находящиеся на балансе Министерства внутренних дел, и их последующее хранение.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято коллегией МВД Азербайджана.
|
Ряд
№
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Сумма сбора (в манатах, включая НДС)
|
1.
|
Доставка транспортных средств на стоянки с помощью эвакуаторов
|
число*рейс
|
30
|
2.
|
Остановка транспортных средств на стоянках
|
2.1.
|
Ежедневная плата за стоянку 1 транспортного средства массой до 3,5 тонн (включая 3,5 тонны) на парковке
|
число*дней
|
2
|
2.2.
|
Ежедневная плата за стоянку 1 единицы транспортного средства массой от 3,5 тонн до 10 тонн (включительно) на парковке
|
число*дней
|
3
|
2.3.
|
Плата за ежедневную стоянку 1 транспортного средства массой свыше 10 тонн
|
число*дней
|
5