DİN-in duracaqlarında avtomobillərin saxlanılma məbləği təsdiqlənib
- 24 sentyabr, 2026
- 14:58
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) balansındakı mühafizə olunan duracaqlara nəqliyyat vasitəsinin gətirilməsi və orada saxlanılması üçün haqqın məbləği təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı DİN-in kollegiyası qərar qəbul edib.
|
Sıra
№-si
|
Adı
|
Ölçü vahidi
|
Haqqın məbləğı (manatla, ƏDV daxil)
|
1.
|
Nəqliyyat vasitələrinin təxliyə avtomobilləri ilə duracaqlara gətirilməsi
|
ədəd*reys
|
30
|
2.
|
Nəqliyyat vasitələrinin duracaqlarda saxlanılması
|
2.1.
|
Kütləsi 3,5 tona qədər olan (3,5 ton daxil olmaqla) 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq
|
ədəd*gün
|
2
|
2.2.
|
Kütləsi 3,5 tondan 10 tona qədər olduqda (10 ton daxil olmaqla) 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq
|
ədəd*gün
|
3
|
2.3.
|
Kütləsi 10 tondan yuxarı olan 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq
|
ədəd*gün
|
5
Qeyd 1. Qoşqulu nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılmasına görə həmin nəqliyyat vasitəsi üçün müəyyən edilmiş haqqın 50%-i miqdarında əlavə haqq hesablanır.
Qeyd 2. Mühafizə olunan duracağa gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin orada saxlanılması üçün haqq nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa gətirildiyi gündən sonrakı gün saat 00:00-dan etibarən hesablanmağa başlayır.