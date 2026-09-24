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    DİN-in duracaqlarında avtomobillərin saxlanılma məbləği təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:58
    DİN-in duracaqlarında avtomobillərin saxlanılma məbləği təsdiqlənib

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) balansındakı mühafizə olunan duracaqlara nəqliyyat vasitəsinin gətirilməsi və orada saxlanılması üçün haqqın məbləği təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı DİN-in kollegiyası qərar qəbul edib.

    Sıra

    №-si

    Adı

    Ölçü vahidi

    Haqqın məbləğı (manatla, ƏDV daxil)

    1.

    Nəqliyyat vasitələrinin təxliyə avtomobilləri ilə duracaqlara gətirilməsi

    ədəd*reys

    30

    2.

    Nəqliyyat vasitələrinin duracaqlarda saxlanılması

    2.1.

    Kütləsi 3,5 tona qədər olan (3,5 ton daxil olmaqla) 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq

    ədəd*gün

    2

    2.2.

    Kütləsi 3,5 tondan 10 tona qədər olduqda (10 ton daxil olmaqla) 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq

    ədəd*gün

    3

    2.3.

    Kütləsi 10 tondan yuxarı olan 1 ədəd nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılması üçün gündəlik haqq

    ədəd*gün

    5

    Qeyd 1. Qoşqulu nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanılmasına görə həmin nəqliyyat vasitəsi üçün müəyyən edilmiş haqqın 50%-i miqdarında əlavə haqq hesablanır.

    Qeyd 2. Mühafizə olunan duracağa gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin orada saxlanılması üçün haqq nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa gətirildiyi gündən sonrakı gün saat 00:00-dan etibarən hesablanmağa başlayır.

    Nəqliyyat vasitələri Duracaq Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
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