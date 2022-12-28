Коллегия адвокатов готовит предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс

Коллегия адвокатов Азербайджана готовит предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс.

Коллегия адвокатов Азербайджана готовит предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель президиума коллегии Анар Багиров.

По его словам, изменения связаны с ужесточением наказания за экологические преступления: "Вы знаете, что армяне нанесли большой ущерб экологии Азербайджана, и этот процесс продолжается до сих пор. Действующая при коллегии группа подготовила соответствующие предложения по уголовному праву. Мы предлагаем добавить в Уголовный кодекс статью "Экоцид", предполагающую уголовную ответственность за серьезные экологические преступления и экотеррор. Наличие такой статьи в УК АР поможет предотвратить экоцид в будущем".