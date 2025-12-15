Карабахские скакуны Азербайджана представлены на фестивале "Mara"ee 2025" в Бахрейне

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Внутренняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 13:25
    Карабахские скакуны Азербайджана представлены на фестивале Maraee 2025 в Бахрейне

    Делегация Госпогранслужбы Азербайджана выступила с карабахскими скакунами на фестивале "Mara"ee 2025" в Бахрейне.

    Как сообщили Report в ГПС, участие азербайджанской делегации стало частью масштабной культурной программы международного фестиваля.

    Азербайджанская сторона представила специальную сценическую программу, отличавшуюся высоким уровнем профессионализма, точностью исполнения и выразительным эстетическим подходом, что вызвало большой интерес у зрителей.

    С 8 по 13 декабря команда ежедневно дважды выходила на сцену, реализовав одну из самых насыщенных и продолжительных программ фестиваля. Выступления были выстроены в единой художественной концепции и в динамичной форме отражали национальный дух и богатую культуру Азербайджана.

    В рамках фестиваля в программе, представленной Азербайджаном, приняли участие конный состав Госпогранслужбы, оркестр и танцевальные коллективы.

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər
    Karabakh horses showcased at festival in Bahrain

