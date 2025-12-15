Карабахские скакуны Азербайджана представлены на фестивале "Mara"ee 2025" в Бахрейне
15 декабря, 2025
- 13:25
Делегация Госпогранслужбы Азербайджана выступила с карабахскими скакунами на фестивале "Mara"ee 2025" в Бахрейне.
Как сообщили Report в ГПС, участие азербайджанской делегации стало частью масштабной культурной программы международного фестиваля.
Азербайджанская сторона представила специальную сценическую программу, отличавшуюся высоким уровнем профессионализма, точностью исполнения и выразительным эстетическим подходом, что вызвало большой интерес у зрителей.
С 8 по 13 декабря команда ежедневно дважды выходила на сцену, реализовав одну из самых насыщенных и продолжительных программ фестиваля. Выступления были выстроены в единой художественной концепции и в динамичной форме отражали национальный дух и богатую культуру Азербайджана.
В рамках фестиваля в программе, представленной Азербайджаном, приняли участие конный состав Госпогранслужбы, оркестр и танцевальные коллективы.