    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 11:27
    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев примет участие в пленарном заседании "Роль органов прокуратуры в управлении климатом" в рамках COP30 в бразильском Белене.

    Как сообщает Report, делегация во главе с генпрокурором уже отправилась в Бразилию.

    "Камран Алиев выступит на пленарном заседании и поделится мнением о роли правоохранительных органов в управлении климатом и необходимости укрепления международного сотрудничества в данной сфере", - отметили в надзорном ведомстве.

    Камран Алиев генпрокурор Бразилия COP30
    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib
    Azerbaijani Prosecutor General Kamran Aliyev visits Brazil

