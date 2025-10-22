Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене
Внутренняя политика
- 22 октября, 2025
- 11:27
Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев примет участие в пленарном заседании "Роль органов прокуратуры в управлении климатом" в рамках COP30 в бразильском Белене.
Как сообщает Report, делегация во главе с генпрокурором уже отправилась в Бразилию.
"Камран Алиев выступит на пленарном заседании и поделится мнением о роли правоохранительных органов в управлении климатом и необходимости укрепления международного сотрудничества в данной сфере", - отметили в надзорном ведомстве.
Последние новости
11:45
Айхан Гаджизаде встретился с дипломатами стран-участников и наблюдателей ОТГВнешняя политика
11:42
Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом впередВ регионе
11:37
Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в АгдамеКарабах
11:32
Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах регионаКарабах
11:31
Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее времяВ регионе
11:31
СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитомДругие страны
11:30
Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в КарабахеКарабах
11:29
Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в миреКарабах
11:27