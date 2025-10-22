Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев примет участие в пленарном заседании "Роль органов прокуратуры в управлении климатом" в рамках COP30 в бразильском Белене.

Как сообщает Report, делегация во главе с генпрокурором уже отправилась в Бразилию.

"Камран Алиев выступит на пленарном заседании и поделится мнением о роли правоохранительных органов в управлении климатом и необходимости укрепления международного сотрудничества в данной сфере", - отметили в надзорном ведомстве.