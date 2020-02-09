Как проходят выборы в западном регионе Азербайджана? - ФОТО- ВИДЕО

В процессе голосования в западном регионе Азербайджана наблюдается активность.

Как сообщает западный центр Report, по Кяпязскому и Низаминскому районам города Гянджи в Милли Меджлис будут избраны 4 депутата.

По Гяндже зарегистрировано 36 кандидатов. По четырем избирательным округам Гянджи действует 111 избирательных участков. Из них 4 избирательных участка закрытого типа. В 40 участках установлены веб-камеры.

По Гяндже 151 450 человек имеют право голоса. 105 человек придут на выборы впервые.

Также с 8 часов утра в западном регионе выборы стартовали в 96-м Горанбой-Нафталанском, 97-м в Горанбой-Тертер-Агдамском, 98-м Шамкирском городском, 99-м Шамкирском сельском, 100-м Шамкир-Дашкесанском, 101-м Гейгёль-Дашкесанском, 102-м Самух-Шемкирском, 103-м Гедабекском, 104-м Гедабек-Товузском, 105-м Товузском, 106-м Товуз-Газах-Агстафинском, 107-м Газахском и 108-м Агстафинском избирательных округах и участках.