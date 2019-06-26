"Кадровые изменения в силовых структурах - очень успешный, своевременный шаг" - МНЕНИЯ

"Произведенные президентом Ильхамом Алиевым кадровые изменения в силовых структурах - очень успешный, своевременный шаг. Это продолжение реформ в стране".

Об этом в заявлении Report сказал член парламентского комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Эльман Мамедов.

Он подчеркнул, что под руководством главы государства реформы сегодня проводятся во всех сферах.

"Мир, общество Азербайджана развиваются, появляется необходимость в серьезных реформах. Сюда входят и кадровые реформы. Произведенные президентом несколько дней назад назначения очень успешны. Каждый из этих людей - Рамиль Усубов, Вилаят Эйвазов, Мадат Гулиев, Али Нагиев пользуются уважением в азербайджанском обществе. Эти люди заслужили репутацию успешных людей в своей деятельности", - отметил депутат.

Он также подчеркнул важность осуществления подобных реформ.

"Я считаю, что принятие таких решений было необходимо, поэтому полагаю, что такая работа должна проводиться на постоянной основе. Это работа, которая способствует укреплению государственности", - добавил Э.Мамедов.

Эксперт-криминалист Махмуд Гаджиев в заявлении Report сказал, что он высоко оценивает кадровые реформы.

По его словам, назначение Вилаята Эйвазова министром внутренних дел и Али Нагиева руководителем Службы государственной безопасности является позитивным фактом.

"Эти люди знают свою работу, они люди этой сферы. Если бы на эти посты были назначены люди из других сфер, это могло привести к определенным сложностям. Пока человек из другой сферы адаптируется к стилю работы, то возникают определенные сложности. Если вы помните, некоторое время назад группа сотрудников полиции перешла в министерство национальной безопасности, и их не считали хорошими сотрудниками в системе полиции. И вы видели к каким последствиям это привело... Поэтому полагаю, что эти кадровые перестановки - вовремя принятое решение", - отметил М.Гаджиев.

Напомним, что 20 июня президент Ильхам Алиев подписал несколько указов о кадровых изменениях. Рамиль Усубов был отстранен от должности министра внутренних дел и назначен секретарем Совета безопасности при президенте. Вилаят Эйвазов был назначен министром внутренних дел. Мадат Гулиев освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности и назначен министром оборонной промышленности. Али Нагиев назначен начальником Службы государственной безопасности.