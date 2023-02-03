Кадри Симсон: ЕС, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергобезопасности

Обсуждения, которые мы проводим сегодня, происходят в условиях глобального изменения энергетических рынков. Глобальный рост находится под угрозой. А энергетическая безопасность – это первый вопрос, который заставляет нас задуматься.

Обсуждения, которые мы проводим сегодня, происходят в условиях глобального изменения энергетических рынков. Глобальный рост находится под угрозой. А энергетическая безопасность – это первый вопрос, который заставляет нас задуматься.

Как сообщает Report, об этом сказала комиссар ЕС по энергетическим вопросам Кадри Симсон, выступая 3 февраля в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"По этой причине заседания консультативных советов сегодня являются хорошей возможностью. Это показывает, что Европейский Союз, Азербайджан и страны-партнеры совместно работают над обеспечением энергетической безопасности и стабильности на рынке", - добавила К.Симсон.