Кабмин утвердил требования к деятельности по разминированию
- 19 сентября, 2025
- 12:22
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к деятельности по разминированию".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
В документе говорится, что основная цель требований - устранить опасность, создаваемую взрывоопасными боеприпасами на территории Азербайджанской Республики. Также требования направлены на обеспечение безопасной, эффективной и скоординированной организации деятельности по разминированию. Кроме того, они гарантируют безопасность персонала, занимающегося разминированием, и всех, кто пользуется результатами этой работы.
Эти требования распространяются на всех исполнителей, которые занимаются разминированием на территории Азербайджанской Республики. Однако они не относятся к противоминной деятельности, осуществляемой Вооруженными силами Азербайджана в рамках обеспечения безопасности и обороны страны.