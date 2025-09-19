Кабмин утвердил требования к деятельности по разминированию

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к деятельности по разминированию".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В документе говорится, что основная цель требований - устранить опасность, создаваемую взрывоопасными боеприпасами на территории Азербайджанской Республики. Также требования направлены на обеспечение безопасной, эффективной и скоординированной организации деятельности по разминированию. Кроме того, они гарантируют безопасность персонала, занимающегося разминированием, и всех, кто пользуется результатами этой работы.

Эти требования распространяются на всех исполнителей, которые занимаются разминированием на территории Азербайджанской Республики. Однако они не относятся к противоминной деятельности, осуществляемой Вооруженными силами Азербайджана в рамках обеспечения безопасности и обороны страны.