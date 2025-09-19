İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    "Minatəmizləmə fəaliyyətinə dair Tələblər" təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 12:00
    Minatəmizləmə fəaliyyətinə dair Tələblər təsdiq edilib

    "Minatəmizləmə fəaliyyətinə dair Tələblər"in təsdiq edilib.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarda qeyd edilib ki, tələblərin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində partlayıcı sursatların yaratdığı təhlükənin aradan qaldırılmasının, eləcə də həyata keçirilən minatəmizləmə fəaliyyətinin təhlükəsiz, effektiv və əlaqələndirilmiş şəkildə təşkilinin, minatəmizləmə əməliyyatlarını icra edən heyətin və minatəmizləmə fəaliyyətlərindən faydalanan şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.

    Bu Tələblər Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə aparılan mina əleyhinə fəaliyyət istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində minatəmizləmə fəaliyyətlərini həyata keçirən İcraçılara şamil olunur.

    mina ANAMA Nazirlər Kabineti
    Кабмин утвердил требования к деятельности по разминированию

    Son xəbərlər

    12:47

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb

    Formula 1
    12:41

    Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:33

    Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEO

    Multimedia
    12:30

    Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"

    Energetika
    12:30
    Foto

    "Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb

    Formula 1
    12:29

    Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçib

    Komanda
    12:26

    Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    12:24

    Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcək

    Biznes
    12:20

    Zelenski Rusiyanı Trampın sülh çağırışlarına reaksiya verməməkdə ittiham edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti