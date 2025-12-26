Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 12:07
    Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

    В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Согласно документу, порядок определяет правовые, технические и организационные основы формирования и ведения реестра рисков информационной безопасности, правила оценки и управления рисками, а также требования к обновлению и передаче информации о выявленных угрозах.

    Государственные органы, публичные юридические лица, организации с государственным участием и другие бюджетные структуры обязаны в течение шести месяцев привести свои реестры рисков информационной и кибербезопасности в соответствие с утвержденными требованиями.

    Кабмин Али Асадов информационная безопасность госреестр новые правила
    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

