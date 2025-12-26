Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности

В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, порядок определяет правовые, технические и организационные основы формирования и ведения реестра рисков информационной безопасности, правила оценки и управления рисками, а также требования к обновлению и передаче информации о выявленных угрозах.

Государственные органы, публичные юридические лица, организации с государственным участием и другие бюджетные структуры обязаны в течение шести месяцев привести свои реестры рисков информационной и кибербезопасности в соответствие с утвержденными требованиями.