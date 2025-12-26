Кабмин утвердил порядок ведения реестра рисков информационной безопасности
Внутренняя политика
- 26 декабря, 2025
- 12:07
В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, порядок определяет правовые, технические и организационные основы формирования и ведения реестра рисков информационной безопасности, правила оценки и управления рисками, а также требования к обновлению и передаче информации о выявленных угрозах.
Государственные органы, публичные юридические лица, организации с государственным участием и другие бюджетные структуры обязаны в течение шести месяцев привести свои реестры рисков информационной и кибербезопасности в соответствие с утвержденными требованиями.
Последние новости
13:41
СБУ: В Киеве задержан киллер, который пытался убить офицера ГУРВ регионе
13:27
ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человекПроисшествия
13:27
Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-денизЭнергетика
13:24
"Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной АзербайджанаФутбол
13:18
Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограниченоИнфраструктура
13:14
ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в ЛиванеДругие страны
13:12
Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждениеНаука и образование
13:10
Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в КаиреИнфраструктура
13:06