İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:42
    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, Təhdidlər və həllər kataloqu yaradılacaq

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarda risklər reyestrinin sahibi tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılmasının hüquqi, texniki və təşkilati əsaslarına, risklərin qiymətləndirilməsinə, risklərin emalının təşkilinə və təmin olunmasına, reyestrlərin hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən könüllülük əsasında aparılmasına, habelə risklər reyestrinin sahibi və operatoru üçün həmin reyestrdə olan biliklər və yeni aşkar olunan təhdidlər barədə məlumatların aidiyyəti üzrə ötürülməsinə və onların yenilənməsinə dair tələblər nəzərdə tutulub.

    Qərarla dövlət orqanları, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və digər büdcə təşkilatları məsul olduqları informasiya məkanlarında informasiya təhlükəsizliyinə və kibertəhlükəsizliyə təhdidlərin qarşısının alınması məqsədilə 6 ay müddətində informasiya təhlükəsizliyi

    riskləri reyestrinin yeni təsdiqlənən qaydanın tələblərinə uyğun formalaşdırılmasını təmin etməlidirlər.

    "İnformasiya məkanında informasiya təhlükəsizliyinə və kibertəhlükəsizliyə təhdidlərin kateqoriyalar üzrə təsnifatlaşdırılmış toplusu"nun daxil edilməsi və daim yenilənməsi məqsədilə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin internet informasiya ehtiyatında "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq.

    Son xəbərlər

    12:04

    "Şərurlu İsfəndiyar"a bəraət verilib

    Hadisə
    12:03

    Sosial Xidmət Xəritəsi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    12:02

    "İnter" xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    11:55

    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Elm və təhsil
    11:51

    Bu il Azərbaycanda 4333 xarici kvalifikasiya tanınıb

    Elm və təhsil
    11:51

    BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

    Elm və təhsil
    11:45

    Rey Kərimoğlu: 8 rayon və şəhərdə minadan zərərçəkənlərin ehtiyacları öyrənilib

    Daxili siyasət
    11:42

    İnformasiya təhlükəsizliyi riskləri reyestrinin aparılma qaydası təsdiqlənib, "Təhdidlər və həllər" kataloqu yaradılacaq

    Daxili siyasət
    11:41

    "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunması təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti