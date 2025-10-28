Кабмин утвердил порядок оценки разминирования территорий
28 октября, 2025
16:07
Кабмин Азербайджана утвердил порядок оценки ведения минно-очистительной деятельности.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Целью оценки является определение способности государственных органов, юридических и физических лиц, привлекаемых к разминированию на территории Азербайджана, планировать, управлять и выполнять работы по разминированию в соответствии с законодательством, требованиями минно-очистительной деятельности, стандартными операционными процедурами и международными стандартами противоминной деятельности.
Оценку будет вести Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на основании официальных обращений государственных органов и частных лиц.
