    Кабмин утвердил порядок оценки разминирования территорий

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 16:07
    Кабмин утвердил порядок оценки разминирования территорий

    Кабмин Азербайджана утвердил порядок оценки ведения минно-очистительной деятельности.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Целью оценки является определение способности государственных органов, юридических и физических лиц, привлекаемых к разминированию на территории Азербайджана, планировать, управлять и выполнять работы по разминированию в соответствии с законодательством, требованиями минно-очистительной деятельности, стандартными операционными процедурами и международными стандартами противоминной деятельности.

    Оценку будет вести Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на основании официальных обращений государственных органов и частных лиц.

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Лента новостей