İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:31
    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Minatəmizləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qiymətləndirmənin məqsədi Azərbaycan ərazisində minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin qanuna, minatəmizləmə fəaliyyətinə dair tələblərə, standart əməliyyat prosedurlarına (SƏP) və mina əleyhinə beynəlxalq standartlara uyğun olaraq minatəmizləmə fəaliyyətini planlaşdırmaq, idarə etmək və həyata keçirmək imkanlarına malik olduğunu müəyyən etməkdir.

    Dövlət orqanları və şəxslərin qiymətləndirilməsini Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) həyata keçirəcək.

    Qiymətləndirmə dövlət orqanları və şəxslərin rəsmi müraciətləri əsasında aparılacaq.

    minatəmizləmə Əli Əsədov qərar

    Son xəbərlər

    15:41

    Prezident Cəbrayılda "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    DSMF sədri Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:37

    Keniyada təyyarə qəzaya uğrayıb, 11 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış komplekslərinin təməli qoyulub

    Daxili siyasət
    15:35

    BƏƏ Federal Milli Şurasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    İlham Əliyev Cəbrayıl şəhər məscidinin təməlini qoyub

    Din
    15:34
    Foto

    Ruben Vardanyana yeni vəkil təyin olunub

    Hadisə
    15:31

    Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    15:31

    Dünya Bankı: Azərbaycanın dövlət borcu 2025-ci ildə ÜDM-in 23 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti