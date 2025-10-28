Minatəmizləmə fəaliyyəti üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib
- 28 oktyabr, 2025
- 15:31
Minatəmizləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qiymətləndirmənin aparılması qaydası təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qiymətləndirmənin məqsədi Azərbaycan ərazisində minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin qanuna, minatəmizləmə fəaliyyətinə dair tələblərə, standart əməliyyat prosedurlarına (SƏP) və mina əleyhinə beynəlxalq standartlara uyğun olaraq minatəmizləmə fəaliyyətini planlaşdırmaq, idarə etmək və həyata keçirmək imkanlarına malik olduğunu müəyyən etməkdir.
Dövlət orqanları və şəxslərin qiymətləndirilməsini Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) həyata keçirəcək.
Qiymətləndirmə dövlət orqanları və şəxslərin rəsmi müraciətləri əsasında aparılacaq.